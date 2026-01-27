Cáritas San Juan puso en marcha una campaña solidaria destinada a asistir a vecinos de Zonda y La Bebida que sufrieron graves daños en sus viviendas tras el fuerte temporal registrado durante el último fin de semana. La iniciativa busca canalizar la ayuda de la comunidad a través de la recepción de donaciones esenciales para las familias afectadas, muchas de las cuales debieron ser evacuadas y ahora intentan regresar a hogares severamente deteriorados por el barro y el agua.

Desde la institución explicaron que la acción se articula a partir de un protocolo de intervención que se activa ante emergencias climáticas. “Nuevamente estamos apelando a la ayuda y a la solidaridad de los sanjuaninos, que siempre responden con un compromiso muy grande”, señaló a DIARIO HUARPE Daniela Báez, secretaria y referente del área Magre (Medio Ambiente, Gestión de Riesgos y Emergencias) de Cáritas San Juan, al detallar el inicio de la campaña.

La referente indicó que el trabajo comenzó en las primeras horas posteriores al temporal, cuando las condiciones lo permitieron. “Al igual que ocurrió en Valle Fértil a comienzos de enero, en un primer momento los caminos estaban intransitables, por lo que la asistencia directa se inició cuando pudieron liberarse”, explicó. En ese marco, destacó la tarea realizada por sacerdotes y Cáritas parroquiales de las zonas afectadas, quienes llevaron adelante los primeros relevamientos de necesidades.

Donaciones recibidas hasta el momento. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

En función de esos informes, Cáritas San Juan definió los elementos prioritarios a recolectar para acompañar a las familias damnificadas. “Las viviendas quedaron cubiertas de barro tras el ingreso de la creciente, por lo que se requieren insumos básicos para poder volver a habitarlas”, indicó Báez. En ese sentido, se solicitó especialmente la colaboración con elementos de higiene y limpieza, como lavandina y detergente, además de productos de higiene personal. Asimismo, se reciben alimentos no perecederos, considerados fundamentales para la asistencia inmediata de los grupos familiares afectados.

Además de los insumos básicos, la campaña incluye la recepción de utensilios de cocina y calzado, ya que muchas familias perdieron estos elementos durante el temporal. “Se ha logrado conseguir colchones a través de distintas gestiones, pero aún faltan artículos indispensables como sábanas, frazadas, almohadas y toallas”, agregó la referente del área Magre, al remarcar la importancia de contar con ropa de cama para afrontar el regreso a los hogares.

En cuanto al alcance de la emergencia, desde la organización señalaron que no existe un número definitivo de familias damnificadas en cada zona, aunque confirmaron que son numerosas tanto en Zonda como en sectores de La Bebida. “Estamos acompañando de manera subsidiaria a la asistencia que brindan los municipios, aportando recursos que muchas veces no llegan por otras vías”, sostuvo Báez.

Daniela Báez, secretaria y referente del área Magre de Cáritas. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Las donaciones pueden acercarse a la sede de Cáritas San Juan, ubicada en calle Güemes 930 sur, entre Mariano Moreno y Belgrano, así como a las distintas Cáritas parroquiales. “La recepción se realizará hoy y mañana, de 9 a 12, y la idea es que entre jueves y viernes los elementos lleguen a las parroquias que ya realizaron los relevamientos y conocen de manera directa a las familias”, concluyó.