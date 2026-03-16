Quién fue el Cura Brochero y por qué se celebra su día cada 16 de marzo

Cada 16 de marzo, la Iglesia Católica conmemora el Día de San José Gabriel del Rosario Brochero, fecha que recuerda el nacimiento en 1840 del segundo argentino canonizado. Nacido en Carreta Quemada, Córdoba, Brochero se ordenó sacerdote a los 26 años en la catedral provincial tras ser prefecto del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto.

En 1869, fue nombrado vicario del departamento de San Alberto, trasladándose a Villa del Tránsito —hoy Villa Cura Brochero— para asistir a 10.000 habitantes de la región de Traslasierra.

Identificado como el “Cura Gaucho”, se volvió un símbolo de compromiso pastoral en zonas rurales donde el Dicasterio para el Culto Divino lo reconoció como patrono del clero argentino ante la Conferencia Episcopal.

Su labor destacó durante la epidemia de cólera, brindando consuelo a familias vulnerables en áreas donde la fe no tenía presencia institucional. Producto de sus misiones y constantes visitas a los enfermos, contrajo lepra y falleció a los 73 años el 26 de enero de 1914.

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En 2004, San Juan Pablo II lo declaró venerable, y en diciembre de 2012 Benedicto XVI aprobó el milagro de un niño con daño neurológico masivo tras un accidente vial. Posteriormente, el Papa Francisco validó la curación de la sanjuanina Camila Brusotti, quien superó lesiones cerebrales irreversibles, y lo canonizó en el Vaticano el 16 de octubre de 2016. Así, Brochero se consolidó como el segundo santo de Argentina, siguiendo el camino de San Héctor Valdivielso Sáez.

Quien también es patrono de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, es honrado según ACI Prensa con esta plegaria: "Señor, de quien procede todo don perfecto: Tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese Pastor y guía de una porción de tu Iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada: te suplicamos que por su Intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos… Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén".