Por qué aseguran que Jessie Buckley le "robó" el vestido a Taylor Swift en los Oscar

La noche del 16 de marzo de 2026, el Dolby Theatre de Los Ángeles fue testigo del triunfo de Jessie Buckley, quien se alzó con su primer Oscar a Mejor actriz por su labor en Hamnet. La irlandesa impactó en la alfombra roja con un diseño strapless de Chanel que combinó un top rojo brillante y una falda rosa con fluidez, colores que son tendencia esta temporada, logrando una apuesta sofisticada que se alejó de sus estilos habituales.

Para los usuarios de redes sociales, el look resultó una premonición del éxito de la jornada. El diseño evocó el Atelier Versace que Taylor Swift vistió en la 58.ª edición de los premios Grammy, el 15 de febrero de 2016, que constaba de un top naranja y falda fucsia con un tajo profundo. En aquella gala, Swift ganó tres estatuillas por su álbum 1989, incluyendo mejor álbum del año, álbum pop vocal y video musical por “Bad Blood”.

Sin embargo, el traje de Buckley también fue un homenaje a Grace Kelly. Según advirtió Vanity Fair, el vestido hizo referencia al diseño que la actriz usó en los Oscar de 1956, cuando asistió para presentar la categoría de mejor actor tras haber ganado el año anterior por The Country Girl. Así, entre comparaciones y referencias históricas, la intérprete consolidó su gran noche en la industria cinematográfica.