El sismo, superficial y registrado alrededor de las 10:00 p.m. hora local, tuvo su epicentro al oeste de Palompon, cerca de la ciudad de Bogo en la provincia de Cebú. La fuerza del movimiento provocó derrumbes de edificios, iglesias y escuelas, así como incendios en centros comerciales.

En San Remigio, un complejo deportivo se vino abajo durante un partido de baloncesto, dejando al menos 13 muertos, entre ellos tres miembros de la Guardia Costera y un bombero, según informó la Cruz Roja filipina. En Daanbantayan, la fachada de la Iglesia de Santa Rita colapsó, y el Salón Municipal sufrió importantes grietas.

El hospital de Bogo se encontraba saturado, mientras efectivos militares, policías y voluntarios civiles realizaban búsqueda puerta por puerta para localizar sobrevivientes, apoyados por perros rastreadores y maquinaria pesada en zonas de difícil acceso.

Según estimaciones del USGS, más de medio millón de personas sintieron temblores muy fuertes en las islas Visayas, que incluyen Cebú, Biliran y Leyte. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) registró múltiples réplicas y canceló la alerta de tsunami para varias provincias tras evaluar la situación.

La gobernadora de Cebú, Pam Baricuatro, aseguró que la ayuda gubernamental está en camino y pidió a la población mantener la calma. En municipios como Medellín, se suspendieron las clases y las actividades laborales hasta nueva evaluación de los edificios.

Filipinas se ubica sobre el Anillo de Fuego, una zona altamente sísmica alrededor del Pacífico que concentra más de la mitad de los volcanes del mundo. En años recientes, la región ha registrado sismos importantes, incluido uno de magnitud 7,0 en Luzón en 2022 y otro de 6,1 en 2019, con pérdidas humanas y daños materiales significativos.