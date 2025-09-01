"The Rock" sorprende a todos: Dwayne Johnson impacta con radical cambio físico

El icónico actor Dwayne "The Rock" Johnson, mundialmente reconocido por su imponente musculatura y su presencia en el cine de acción, ha captado la atención del Festival de Cine de Venecia de una manera totalmente inesperada. Durante su aparición para el estreno de su nueva película, el actor mostró una figura significativamente más delgada, una transformación física que ha dejado a la prensa y al público sorprendidos. Este notable cambio responde a su preparación para dar vida a la leyenda de la UFC Mark Kerr en la cinta The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.

Su presencia en el festival junto a la coprotagonista Emily Blunt se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, como destacó la publicación The New Yorker. La metamorfosis de Johnson fue evidente desde el sábado, cuando asistió al evento Miu Miu Women’s Tales, y se hizo aún más notoria el lunes, durante la sesión de fotos de la película. Su drástica pérdida de peso y masa muscular generó un revuelo inmediato en las redes sociales, donde usuarios de X (antes Twitter) compartieron imágenes del actor con humor, apodándolo "The Pebble" ("La Piedra Pequeña"). Los comentarios variaron entre el asombro y la admiración, con frases como: "Está tan delgado", "Vaya, es la mitad de lo que era" e "Impresionante transformación".

En la película The Smashing Machine, Johnson interpreta a Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas que luchó contra la adicción a medicamentos. La cinta, que tuvo su estreno en Venecia el lunes por la noche, no solo se centra en la carrera deportiva de Kerr, sino que también profundiza en los aspectos más oscuros de su vida. Emily Blunt, por su parte, encarna a Dawn Staples, exesposa del luchador.

Viral cambió físico de The Rock

Durante una conferencia de prensa, The Rock compartió que el papel de Mark Kerr representa un cambio significativo en su carrera. El actor reflexionó sobre cómo la industria lo había encasillado en un "carril" de éxitos de taquilla, a pesar de tener un "deseo ardiente" por explorar nuevas facetas. "Cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, todo gira en torno a la taquilla", comentó. "La taquilla puede ser muy ruidosa y te puede empujar a una categoría, a un rincón". Johnson explicó que con este proyecto, buscaba responder a la pregunta de si era "capaz de algo más", un desafío que asumió con el apoyo de su equipo.

El actor también reveló que el papel le exigió adentrarse en territorios emocionales que solía evitar. "Me daba miedo profundizar, ser intenso y mostrarme vulnerable", admitió. "Hasta ahora, que tuve esta oportunidad". El intérprete de Jumanji compartió que, hace unos años, se preguntó si estaba viviendo "su propio sueño o el de otras personas" y que esta película le permitió explorar su propia identidad artística. Johnson enfatizó que la película es más que una simple historia deportiva; es un relato sobre "las relaciones humanas y la búsqueda de sentido", lo que para él, define el verdadero espíritu de la obra.