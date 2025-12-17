La Confederación General del Trabajo (CGT) de San Juan realizará una movilización en rechazo a la reforma laboral presentada por el Gobierno nacional. La convocatoria está prevista para el jueves 18 de diciembre a las 17:30 horas en la Plaza 25 de Mayo.

La medida fue confirmada por el secretario general de la CGT local, Eduardo Cabello, y se enmarca en la protesta que la central obrera llevará adelante también en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, se espera la adhesión de distintos sindicatos con representación en la provincia.

La movilización se realiza en respuesta al proyecto de reforma laboral impulsado por la administración del presidente Javier Milei y enviado al Congreso para su tratamiento. A nivel nacional, la conducción de la CGT resolvió avanzar con la protesta tras una reunión de su mesa directiva.

Desde la central sindical señalaron que el análisis del proyecto fue el eje principal del encuentro, en el que se evaluaron los alcances políticos, sociales, económicos y laborales de la iniciativa. La convocatoria se definió pese a que la propuesta no incluye modificaciones directas sobre el rol de los sindicatos ni sobre los aportes gremiales.

A la movilización convocada por la CGT se sumaron otras organizaciones sindicales, entre ellas ATE y la CTA. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado anunció un paro nacional para el mismo jueves 18 de diciembre.

En el plano nacional, la protesta está prevista desde las 15 horas en Plaza de Mayo. Entre los reclamos planteados por los gremios se incluyen el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y la oposición a un eventual recorte de la planta estatal.