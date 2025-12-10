Huarpe Deportivo > San Juan al podio continental
Thomas Castañeda brilló en Uruguay: Top 10 continental y quinto de Iberoamérica
POR REDACCIÓN
El triatleta sanjuanino Thomas Castañeda logró una destacada actuación en la Copa de las Américas de Triatlón y Campeonato Iberoamericano 2025, disputado en Barra de Maldonado, Uruguay, a solo diez minutos de Punta del Este. La competencia reunió a 47 atletas de trece países, quienes completaron un circuito de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.
Castañeda finalizó séptimo en la clasificación general de la Copa Continental y quinto en el Campeonato Iberoamericano, marcando un resultado histórico para San Juan. Tras la competencia, y aún desde Uruguay, donde volverá a competir el próximo fin de semana, expresó: “Me fue muy muy bien. Terminé séptimo porque fue Copa Continental y campeonato iberoamericano a la vez. Terminé séptimo en la general y quinto en el campeonato iberoamericano”.
Sobre el desarrollo de la prueba, el sanjuanino contó: “Fue una natación medio rara, pero estuvo muy rápida. Se hicieron varios grupos y yo salí en el segundo, a unos veinte segundos de los punteros. En la bici tuvimos que pelear muy fuerte para poder conectarlos en la última vuelta y de ahí pudimos unirnos al grupo de punta. Nos bajamos a correr y me sentí muy bien. Metí muy buen parcial corriendo”.
Castañeda se mostró satisfecho con el rendimiento obtenido: “La verdad que estoy contento con el desempeño que pude hacer. Ahora, este fin de semana, vuelvo a competir otra copa más acá en Uruguay y va a ser la última del año”.
Respecto a su futuro deportivo, adelantó un año cargado de objetivos internacionales: “Para el año que viene tengo planificado hacer varias copas continentales para sumar puntos en el ranking mundial y después empezar el ciclo olímpico en mayo, con copas mundo para prepararme para los Juegos Olímpicos y buscar una clasificación. Entrenaré en Argentina y Chile, y quizás vuelva a México en marzo o abril”.
Clasificación Copa Continental – Maldonado 2025
1° Zach Leachman (EEUU) – 54m48s
2° Vicente Hernández (España) – 54m59s
3° Erwin Vanderplancke (Bélgica) – 55m27s
4° Andrée Buc (Chile) – 55m37s
5° Rodrigo González López (México) – 55m37s
6° Dylan Campa Carranza (México) – 55m43s
7° Thomas Castañeda (Argentina) – 55m44s (5° Iberoamericano)
8° Tiago Muñoz (Argentina) – 55m48s
9° Ignacio Flores Arana (Chile) – 55m49s
10° Álvaro Campos (Costa Rica) – 55m50s