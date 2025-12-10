El triatleta sanjuanino Thomas Castañeda logró una destacada actuación en la Copa de las Américas de Triatlón y Campeonato Iberoamericano 2025, disputado en Barra de Maldonado, Uruguay, a solo diez minutos de Punta del Este. La competencia reunió a 47 atletas de trece países, quienes completaron un circuito de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.

Castañeda finalizó séptimo en la clasificación general de la Copa Continental y quinto en el Campeonato Iberoamericano, marcando un resultado histórico para San Juan. Tras la competencia, y aún desde Uruguay, donde volverá a competir el próximo fin de semana, expresó: “Me fue muy muy bien. Terminé séptimo porque fue Copa Continental y campeonato iberoamericano a la vez. Terminé séptimo en la general y quinto en el campeonato iberoamericano”.

Publicidad

Sobre el desarrollo de la prueba, el sanjuanino contó: “Fue una natación medio rara, pero estuvo muy rápida. Se hicieron varios grupos y yo salí en el segundo, a unos veinte segundos de los punteros. En la bici tuvimos que pelear muy fuerte para poder conectarlos en la última vuelta y de ahí pudimos unirnos al grupo de punta. Nos bajamos a correr y me sentí muy bien. Metí muy buen parcial corriendo”.

Castañeda se mostró satisfecho con el rendimiento obtenido: “La verdad que estoy contento con el desempeño que pude hacer. Ahora, este fin de semana, vuelvo a competir otra copa más acá en Uruguay y va a ser la última del año”.

Publicidad

Respecto a su futuro deportivo, adelantó un año cargado de objetivos internacionales: “Para el año que viene tengo planificado hacer varias copas continentales para sumar puntos en el ranking mundial y después empezar el ciclo olímpico en mayo, con copas mundo para prepararme para los Juegos Olímpicos y buscar una clasificación. Entrenaré en Argentina y Chile, y quizás vuelva a México en marzo o abril”.

Clasificación Copa Continental – Maldonado 2025

1° Zach Leachman (EEUU) – 54m48s

2° Vicente Hernández (España) – 54m59s

3° Erwin Vanderplancke (Bélgica) – 55m27s

4° Andrée Buc (Chile) – 55m37s

5° Rodrigo González López (México) – 55m37s

6° Dylan Campa Carranza (México) – 55m43s

7° Thomas Castañeda (Argentina) – 55m44s (5° Iberoamericano)

8° Tiago Muñoz (Argentina) – 55m48s

9° Ignacio Flores Arana (Chile) – 55m49s

10° Álvaro Campos (Costa Rica) – 55m50s