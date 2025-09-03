El periodista deportivo Tití Fernández conmemoró con profunda emoción los 11 años y 2 meses desde la muerte de su hija Soledad, quien falleció a los 26 años en un accidente automovilístico en Brasil. El trágico hecho ocurrió mientras la joven viajaba por la ruta que conecta San Pablo con Minas Gerais.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 600 mil seguidores, Fernández publicó un conmovedor mensaje dirigido a su hija: “11 años y 2 meses hace que no te tenemos con nosotros, no sabes cómo te extrañamos”. Junto a estas palabras, compartió una serie de fotografías que muestran momentos significativos junto a Soledad y la profunda relación de amor que los unía.

Entre las imágenes, se destaca una fotografía de Soledad durante una conferencia de prensa deportiva, acompañada del texto “Hoy hace 11 años y 2 meses que te estamos extrañando, te amamos”. También compartió una foto de la infancia de su hija en la que se lo ve sosteniéndola, y otra en la que su esposa, Nora, le da un beso en la mejilla.

El periodista expresó además el cariño que la joven había cultivado entre sus amigos: “Hoy publiqué un par de fotos que nos mandan tus amigos que te recuerdan con cariño, ese cariño que supiste ganarte por haber sido tan solidaria y generosa con ellos. Nos hacés falta, hijita”.

En enero de 2023, Fernández había compartido otro emotivo recuerdo en Instagram, esta vez junto a su esposa Nora y Luisito, el novio de Soledad. Recordó que, antes de la tragedia, su hija le había contado que iba a conocer a un chico con quien se estaba comunicando, y que tenían planes de encontrarse durante el Mundial de Qatar 2022.

“El accidente hizo que eso no ocurriera”, rememoró Tití, quien se retiró del periodismo tras la final entre Argentina y Francia en Qatar después de 47 años de carrera. La tragedia también marcó el primer encuentro entre Fernández y Luisito en circunstancias muy duras, durante el velatorio de Soledad.

Por recomendación del Dr. Guillermo Bortman, el cuerpo de Soledad fue velado con el cajón cerrado debido a las heridas que presentaba. Sin embargo, Nora insistió para verla por última vez, lo que se realizó en una ceremonia íntima con familiares cercanos.