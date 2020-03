Tom Hanks y su esposa fueron dados de alta y continuarán la cuarentena en su casa

El actor y su mujer, Rita Wilson fueron diagnosticados de coronavirus en Australia.

El avance del coronavirus en el mundo trajo algunas sorpresas, entre ellas, el positivo de Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson. La pareja fue dada de alta del hospital australiano donde se encontraban aislados.De todas formas, deberán continuar con su tratamiento y la cuarentena.

El representante de Hanks informó a People que la pareja ya se retiró del hospital de Queensland y está descansando en la propiedad en la que se estaba alojando previamente.

El miércoles pasado el actor había contado que él y su esposa se habían realizado el estudio para saber si tenían coronavirus, y les había dado positivo.

“Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos”, escribió en sus redes sociales.

“Ahora, ¿qué hacer a continuación? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. los Hanks serán evaulados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No es mucho más que un enfoque de un día a la vez, ¿no? Mantendremos el mundo actualizado”, agregó el dos veces ganador del Oscar.

Efectivamente, con el transcurso de los días siguió informando sobre su recuperación. “Hola, amigos. @RitaWilson y yo queremos agradecer a todos aquí en Down Under, quienes están cuidando tan bien de nosotros. Tenemos Covid-19 y estamos aislados así no se lo contagiamos a otras personas. Hay algunas personas en las que podría desarrollarse una enfermedad muy seria. lo estamos tomando un día a la vez. Hay cosas que todos podemos hacer para superar esto, como seguir los consejos de los expertos y cuidar de nosotros mismos, así como de los demás, ¿no? Y recuerden, a pesar de los eventos actuales, no se llora en el béisbol”, escribió, haciendo referencia a la película A League of their own.

Rita Wilson, por su parte, también publicó esa foto y les dejó un mensaje a sus seguidores: “Tan agradecida por sus oraciones, amor y apoyo. Significa mucho y nos da muchas fuerzas”.

