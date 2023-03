Este martes el ingreso a la mina Veladero amaneció con un corte de ruta de docentes autoconvocados. Los primeros en salir muy duro contra esta situación fueron los empresarios de cámaras mineras, quienes calificaron esta protesta como injusta e irresponsable y hasta se mostraron preocupados por el impacto en los puestos de trabajo y la continuidad de la producción e inversiones mineras.

Fernando Godoy de Caprimsa y Daniel Cárcamo de la Casemi hablaron con la prensa este martes en la mañana y criticaron la decisión de los trabajadores. El primero dijo que la decisión del grupo de autoconvocados, alrededor de 50, “no solo afecta a los empleados directos e indirectos, afecta a la sociedad en su conjunto”.

Ambos coincidieron que lo ocurrido golpea a la producción de la mina de oro iglesiana, pero sobre todo puede traer cola a nivel provincial. Para Godoy, “Veladero está en una situación de crisis y lo último que hay que hacer es echar leña al fuego. Nosotros queremos ayudar a que la mina siga produciendo hasta 2025 o 2026 y con esto le estamos acortando la vida útil”.

Cárcamo agregó otro preocupante escenario. “La empresa está despidiendo gente porque está produciendo poco y ahora le quitan un día de producción, ¿qué quieren, más gente despedida? Esto es un acto de irresponsabilidad terrible”, criticó el titular de la Casemi.

Para las empresas proveedoras el impacto coyuntural está relacionado directamente con la imposiblidad de rotar su personal. Algunas empresas debieron bajar el 100% de su personal antes de que empezara el corte y no pueden ingresar o salir de la mina otros turnos. Esto implica un doble costo sin producción, porque los trabajadores seguirán cobrando y deben abastecerlos.

“Esto es injusto, porque si bien es un reclamo genuino de los docentes, qué tiene que ver Veladero y la industria minera”, criticó Godoy. El empresario aseguró que incluso esto termina afectando un sector que produce riquezas para las arcas provinciales y departamentales, yendo en contra de los intereses de la provincia.

“Es como que tengamos problema en Veladero y cortemos la calle de los chicos que entran a la escuela, creo que están errando en el reclamo porque es un problema entre docentes y el Estado, que no tiene que ver con el sector privado”, insistió el referente de Capremsi.

Un problema de cara a la búsqueda de inversiones

Entre los posibles efectos que tendría el reclamo docente en Veladero, los empresarios incluyeron la imagen hacia el exterior. “San Juan en la PDAC (feria minera de Canadá) fue distinguida como un gran destino de inversiones a pesar de todos los problemas económicos a nivel nacional, en parte por la licencia social y esto afecta esa imagen de la provincia”, aseguró Godoy.

“Cuando aparecen estos conflictos el inversor empieza a retraerse” dijo Cárcamo, quien se mostró preocupado por el impacto que pueden tener estas protestas en toda la cadena productiva minera.

El avance de trabajos, toma de trabajadores y conservación de puestos de trabajo depende en gran medida de las inversiones, sobre todo las del exterior. Es que las dos minas produciendo que hay en la actualidad, Veladero y Gualcamayo, se encuentra en baja de productividad por el agotamiento de su vida útil y por eso depende de cuánto ingrese para seguir buscando material.

A la vez hay un solo proyecto con DIA aprobada, que es Josemaría, que también dijo que esperan de financiamiento para iniciar la construcción y al menos dos exploraciones que podrían presentar su Informe de Impacto Ambiental, Hualilán y Los Azules.

“Trasladar un conflicto que no tiene hacia un tercero que no tiene nada que ver y que contribuye a las arcas del estado me parece absolutamente grave, porque es irracional e irresponsable”, opinó Cárcamo. “Creo que es una protesta violenta y que afecta a toda la provincia, no a un solo sector”, agregó.