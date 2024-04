Este martes se realizó una audiencia entre los referentes del Colegio Médico y los trabajadores del Hospital Privado, representados por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) en la Subsecretaria de Trabajo. En el encuentro los trabajadores reclamaron porque aún les deben la mitad del sueldo y nos les han pagado recomposiciones fijadas en paritarias. Desde la entidad que nuclea a los médicos aseguraron que no tienen dinero para pagar los haberes.

En entrevista con DIARIO HUARPE, Stella Flores, delegada del Hospital Privado, explicó que los trabajadores siguen sin cobrar lo que les deben, que en el caso de los enfermeros es más de $400.000, mientras que al personal de enfermería se les adeuda unos $300.000.

"No nos podemos manejar así, hay gente que es sostén de familia, que tienen chicos que van a la escuela, no se puede sostener, hemos cobrado dos pesos la semana pasada y no sabemos cuando vamos a cobrar la otra mitad y sin los aumentos correspondientes", aseguró molesta la referente.