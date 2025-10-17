Publicidad
Tragedia en Chile: falleció una persona en accidente de helicóptero de la Fuerza Aérea

Un helicóptero MH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile se accidentó durante una expedición en los Campos de Hielo Sur. De los cuatro ocupantes, uno murió y tres resultaron con vida.

Hace 3 horas
El helicóptero había despegado el jueves desde el aeródromo de Villa O’Higgins. (Foto: Imagen referencial, cortesía de InfoDefensa)

Un helicóptero modelo MH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) sufrió un accidente durante una expedición a los Campos de Hielo Sur, en el sur del país, y dejó como saldo un tripulante fallecido y tres heridos que fueron rescatados con vida. La aeronave había despegado el jueves desde el aeródromo de Villa O’Higgins con cuatro ocupantes.

El contacto con el helicóptero se perdió a pocas horas del despegue, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. Este viernes, la FACH confirmó el hallazgo del aparato en el sector del refugio Eduardo García Soto. Según informaron, tres tripulantes estaban con vida y uno de ellos falleció.

La institución militar precisó que se están realizando labores de rescate con aeronaves y personal del equipo PARASAR, además de brindar apoyo y asistencia a las familias de los afectados. La FACH también indicó que continúa recabando mayores antecedentes sobre el accidente.

El helicóptero pertenecía al Grupo de Aviación N°9 y se dirigía a una de las zonas de hielo más extensas del mundo fuera de la Antártida y el Ártico, con gran interés tanto científico como militar. Agencias internacionales como EFE y ANSA informaron que el accidente ocurrió en el sector del refugio Eduardo García Soto, dentro de los Campos de Hielo Sur.

