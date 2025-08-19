La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan inició un operativo de emergencia en respuesta a una alerta emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La medida busca retirar de la comercialización un lote específico de tomate triturado que podría contener parásitos, protegiendo así la salud de los consumidores locales.

El producto afectado es el tomate triturado con RNPA N° 13-061695, del lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por la empresa Marolio SA. La alerta se originó luego de denuncias de familias en la provincia de Buenos Aires, que recibieron el alimento en la distribución escolar. La investigación a nivel nacional abarca tanto a la provincia de Mendoza, donde se elabora el producto, como a Buenos Aires y el resto del país.

En este contexto, la Anmat recomendó a la población abstenerse de consumir el lote mencionado y entregarlo a las autoridades sanitarias locales. A los comercios, se les solicitó suspender su venta y contactar a sus proveedores.

En San Juan, el organismo provincial actuó de inmediato. Fabiana Carrizo, directora de la entidad, afirmó que “luego de tomar conocimiento de la resolución de Anmat, donde se prohíbe este tomate triturado, hemos estado abocados a los mayoristas. Solo un mayorista lo tenía, la empresa Maxi Consumo, que ya lo sacó de circulación”.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor se informó que los operativos de control continuarán en distintos supermercados de la provincia para asegurar que ninguna unidad de este lote permanezca en las góndolas.