Tras la goleada en la altura, Lionel Scaloni fue contundente con sus palabras

El técnico Lionel Scaloni hizo referencia a la victoria de la Selección Argentina, que dejó una huella imborrable al derrotar contundentemente a Bolivia. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz. Tanto por el resultado obtenido, un 3-0, como por el rendimiento colectivo del equipo, este enfrentamiento pasará a la historia como uno de los mejores partidos jamás jugados por la "Albiceleste".

El encargado de analizar el emocionante encuentro fue Lionel Scaloni, quien desde el comienzo evitó polémica sobre el hecho de jugar en altura y aclaró: “No somos los primeros en ganar. Han ganado muchos acá y han perdido muchos. Tiene las dificultades y ya está. No quiero entrar en problemas, en debates, pero tiene sus dificultades es evidente y como hay otras canchas que tienen sus dificultades. Punto, no hay otra cosa que quiera decir ni aclarar”. Esta respuesta surgió ante la insistencia de un periodista local sobre las críticas que recibe Bolivia de querer jugar en La Paz.

Ante la ausencia de Lionel Messi en este partido, correspondiente a la segunda fecha de las Eliminatorias, Scaloni explicó: “No estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo y no nos arriesgamos”. Luego, añadió: “No estaba en condiciones. Ayer en el entrenamiento queríamos que pruebe y no llegó ni a probar. No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil e incluso entrando le podía hacer mal”.

En cuanto al triunfo y las posibles estrategias, Lionel mencionó: “La fórmula son los jugadores que juegan muy bien al fútbol. Sin ellos sería imposible hacer entender. Es mérito de ellos. Este equipo sabe sufrir y jugar cuando es posible. La receta la tienen los jugadores. Juegan muy bien y cuando mueven la pelota es muy difícil. Jugar en la altura pesa, pero también pesa quitarles la pelota a ellos. Han hecho un partido increíble”.

“Argentina hizo el partido que tenía que hacer. Nosotros los analizamos bien a ellos y por momentos les faltaban jugadores en determinados sitios de la cancha. Nosotros teníamos superioridad, movíamos la pelota bien. Si nosotros teníamos la capacidad de mover la pelota al hombre y no al espacio íbamos a llegar en condiciones de hacer un gol y lo hicieron bien”, sentenció el entrenador de la Selección Argentina en la rueda de prensa.