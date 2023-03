Tras los dichos de De Paul, un campeón del 86 le contestó con fuerza

Las declaraciones de Rodrigo De Paul hicieron enojar a un campeón argentino del Mundial de 1986. "Que me perdonen todos, pero terminamos siendo la mejor Selección que tuvo nuestro país", expresó el volante de la "Scaloneta". De esa forma, el futbolista del Atlético de Madrid abrió un debate el pasado martes. Como era de esperarse, hubo reacciones inmediatas en las redes sociales y televisión.

"No creo que sea la mejor Selección de la historia", fue la réplica de Pedro Pasculli, quien se consagró en la Copa del Mundo del 86 y convirtió un gol crucial para derrotar a Uruguay por 1-0 en los octavos de final. En una entrevista con Súper Deportivo Radio, dijo "Hubo selecciones muy buenas. La de 1978 hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido".

Por otra parte, Pasculli respondió: "Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones. Dice que esta Selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor Selección de la historia. ¿Cómo es eso? Entonces le falta el respeto a sus compañeros, entonces, no eran los mejores".

Respuesta a Rodrigo De Paul

"Nosotros fuimos los mejores en el 86´, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y a nuestra Selección. Lo invitaría a que repase un poco la historia", cerró. Todo eso, luego que Rodrigo De Paul le diga a TyC Sports: "Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta".

"Pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia). Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de muchos años, ganamos en Perú después de cuánto, rompimos el récord de partidos que tenía la Selección. Me parece que como equipo esta Selección consiguió cosas sumamente importantes y, sin que sea secundario, con la conexión con el público", mencionó De Paul.