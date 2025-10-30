Tres soldados argentinos que se habían unido al ejército de Ucrania a mediados de septiembre murieron tras un ataque de drones rusos en la región de Sumy, en el noreste del país. La misión en la que participaban era su primera acción sobre la “línea cero”, el punto de mayor enfrentamiento con las tropas rusas.

Los fallecidos son Jose Adrián Gallardo (53), alias “Rogy”, Ariel Achor (25), alias “Merlo”, y Mariano Franco (47), alias “Sisu”. Otros dos soldados argentinos que participaron de la misma misión sufrieron heridas por esquirlas y explosiones, mientras que un soldado colombiano también murió en el ataque.

Según fuentes militares, la unidad de asalto había cumplido su misión y se retiraba del campo de batalla junto a dos prisioneros de guerra rusos cuando fueron identificados por las fuerzas enemigas. Los ataques con drones y minas fueron letales, provocando la muerte de los soldados y de los propios prisioneros.

Este hecho se suma a la muerte de Emmanuel “Coca” Vilte (39), quien falleció en julio tras un ataque similar y participaba de las fuerzas ucranianas desde 2022 en la gran contraofensiva de Kiev en el este del país.