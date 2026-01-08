El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela utilizará los fondos generados por la venta de petróleo bajo un nuevo acuerdo con Washington para adquirir exclusivamente productos manufacturados en Estados Unidos. La información fue difundida por el mandatario a través de su cuenta en Truth Social, red social usada para comunicados oficiales y declaraciones públicas.

Según Trump, las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país sudamericano. El presidente describió esta medida como una “elección inteligente” que beneficiará tanto a Venezuela como a Estados Unidos, y afirmó que Caracas se compromete a hacer de Washington su principal socio comercial en materia económica.

El anuncio se produce en el marco de negociaciones entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Estados Unidos para la venta de “volúmenes de petróleo”, luego de que el gobierno venezolano indicara que está en conversaciones con Washington bajo criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo. PDVSA confirmó que las conversaciones comerciales se desarrollan “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”.

La iniciativa coincide con un contexto de flexibilización de ciertas sanciones económicas y la intención de reactivar las exportaciones de crudo venezolano hacia el mercado estadounidense tras años de restricciones. Fuentes citadas por medios internacionales señalan que Venezuela podría entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos de estas ventas estarían bajo control estadounidense para garantizar que se utilicen en la compra de bienes estadounidenses como parte de la estrategia planteada por la Casa Blanca.

La medida ha generado atención internacional por el impacto que podría tener en las relaciones comerciales entre ambos países y en la influencia económica de Estados Unidos en la región, en un contexto geopolítico en evolución.