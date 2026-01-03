El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado la primera imagen oficial de Nicolás Maduro detenido, luego de un operativo militar especial llevado a cabo en Caracas. Según confirmó el propio mandatario norteamericano, el presidente venezolano fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado por vía aérea fuera del país.

Foto oficial de Maduro detenido. (Foto: Truth Social/@realdonaldtrump).

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, expresó Trump, quien respaldó públicamente la operación y felicitó a los militares que participaron del procedimiento, al que calificó como “preciso, planificado y efectivo”.

De acuerdo a la información oficial, la detención fue ejecutada por la Delta Force, una unidad de élite antiterrorista del Ejército estadounidense, especializada en operaciones de alto riesgo. El Gobierno norteamericano confirmó que Maduro quedó bajo custodia estadounidense y que enfrenta acusaciones por narcotráfico en la Justicia federal de Nueva York.

La Delta Force, cuyo nombre formal es First Special Forces Operational Detachment-Delta, fue creada en 1977 y depende del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC). Entre sus misiones históricas se cuentan operaciones de captura y eliminación de objetivos de alto valor, como Osama bin Laden, Joaquín “El Chapo” Guzmán y el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.

Desde Washington destacaron que la detención de Maduro representa una de las acciones más sensibles y trascendentes en la historia reciente de esta unidad, dada la magnitud política, diplomática y estratégica del operativo.

La situación generó repercusiones inmediatas a nivel internacional, mientras se aguardan definiciones sobre el futuro judicial del mandatario venezolano y el impacto político que el hecho tendrá en la región.