UDAP le contestó al ministro Gutiérrez y dijo que atacó a la docencia

La paritaria salarial docente en San Juan sumó un nuevo capítulo y escaló en tensión. Tras las declaraciones del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, donde afirmó, entre otras cuestiones, que a los gremios "Parece que no les gustó que para los que menos ganan, la suba fuera mayor", desde la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) salieron a responder con un comunicado. Repudiaron “con indignación” sus dichos y se denunció un “ataque directo” a los trabajadores de la educación.

La reacción del principal gremio docente de la provincia llegó pocas horas después de las críticas del funcionario, que había cuestionado con dureza la actitud sindical en la mesa paritaria. Desde UDAP no solo rechazaron el contenido de esas declaraciones, sino también el tono. “Consideramos que sus declaraciones son un ataque directo a la dignidad de los trabajadores de la educación y a la educación pública en general”, expresaron desde el Secretariado Ejecutivo.

Críticas de fondo a la oferta salarial

Más allá del cruce político, el comunicado pone el foco en la propuesta salarial del Gobierno, a la que califican como insuficiente y regresiva en su estructura.

Según el gremio, se trata de “un salvataje momentáneo”, basado en una suma fija que no resuelve el problema de fondo del salario docente. Y advierten que ese esquema genera distorsiones dentro del sistema.

El punto más cuestionado es que ese monto no está incorporado plenamente al salario. Desde UDAP señalaron que se trata de “una suma fija en negro”, que recién sería blanqueada de manera progresiva en el segundo semestre. Para el gremio, ese mecanismo no solo es insuficiente, sino que además rompe la lógica del escalafón.

En ese planteo aparece una diferencia de fondo con el Gobierno: mientras el Ejecutivo defendió la propuesta por priorizar a los sectores de menores ingresos, UDAP sostiene que el esquema genera desigualdad dentro del propio sistema.

Defensa del rol sindical

Otro eje central del comunicado fue la defensa de la representatividad gremial, luego de los cuestionamientos deslizados desde el Gobierno.

“Es inaceptable que se cuestione la legitimidad y la representatividad de los sindicatos docentes, que fueron elegidos por votación democrática por los trabajadores de la educación”, remarcaron.

En esa línea, buscaron correr la discusión del plano coyuntural y llevarla a una mirada más estructural sobre el rol de los gremios. “Los gremios docentes no son un obstáculo. Son una herramienta fundamental para garantizar derechos, dignidad laboral y una educación pública de calidad”, afirmaron.

Además, pusieron en valor la historia de las conquistas laborales. “Los derechos que hoy parecen básicos —salario digno, estabilidad laboral, licencias, jubilaciones— no fueron regalos. Fueron conquistas logradas gracias a la organización colectiva y a la lucha gremial”, señalaron.

Y dejaron una advertencia que atraviesa todo el documento: “Son derechos que hoy están en peligro”.

Un mensaje directo al Gobierno

En el cierre, UDAP no dejó margen para interpretaciones y elevó el tono del reclamo. “Exigimos un cambio de actitud, un diálogo serio y respetuoso con los representantes de los docentes y sus sindicatos”, plantearon.

El mensaje apunta directamente al Ejecutivo provincial, en un contexto donde la negociación salarial quedó trabada y sin acuerdo. “Es hora de que el gobierno se ponga a trabajar para resolver los problemas reales que afectan la educación en nuestra provincia”, agregaron.

El conflicto docente, lejos de encaminarse, suma tensión política y sindical, mientras los docentes siguen a la espera de una definición salarial.