UFC 298: hora, TV y cartelera del impresionante evento de MMA

El octágono más famoso del mundo se prepara para una noche de emociones intensas con lo que será el fantástico UFC 298. Un enfrentamiento titánico entre el campeón Alexander Volkanovski y el ascendente Ilia Topuria por el título de Peso Pluma será lo más esperado. El evento tendrá lugar este sábado 17 de febrero en California y promete ser un espectáculo inolvidable para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas.

Volkanovski, el australiano imponente con un récord de 26 victorias, 3 derrotas y 0 empates, ha dominado su división con mano de hierro desde que se coronó campeón ante Max Holloway en 2019. Con cinco defensas exitosas del título, es un verdadero titán en el octágono. Sin embargo, en su último enfrentamiento, tuvo un revés contra Islam Makhachev en la división de Peso Ligero, lo que lo dejó con más sed de victoria que nunca.

Por otro lado, Topuria, el luchador en ascenso de 27 años, llega a la pelea con un récord perfecto de 14 victorias y ninguna derrota. Originario de Alicante, España, ha dejado una estela de destrucción en su camino hacia la cima de UFC desde que debutó en 2020. Su oportunidad de oro ha llegado, y está decidido a aprovecharla al máximo. Ahora, sólo resta saber si cumplirá su prometido.

Pero las emociones no terminan ahí. UFC 298 también presenta una serie de combates entre algunos de los mejores peleadores del top ten, incluyendo enfrentamientos como Robert Whittaker vs. Paulo Costa, Geoff Neal vs. Ian Machado Garry, Merab Dvalishvili vs. Henry Cejudo y Amanda Lemos vs. Mackenzie Dern. La noche promete ser épica, llena de acción y sorpresas en cada rincón del octágono.

Cartelera del UFC 298

Estelares

Alexander Volkanovski (c) vs. Ilia Topuria, por el título de Peso Pluma de UFC.

Robert Whittaker vs. Paulo Costa; Peso Mediano.

Merab Dvalishvili vs. Henry Cejudo; Peso Gallo.

Anthony Hernandez vs. Roman Kopylov; Peso Mediano.

Geoff Neal vs. Ian Machado Garry; Peso Wélter.

Preliminares

Amanda Lemos vs. Mackenzie Dern; Peso Paja femenino.

Marcos Rogerio de Lima vs. Justin Tafa; Peso Pesado.

Rinya Nakamura vs. Carlos Vera; Peso Gallo.

Zhang Mingyang vs. Brendson Ribeiro; Peso Semipesado.

Josh Quinlan vs. Danny Barlow; Peso Wélter.

Oban Elliot vs. Val Woodburn; Peso Wélter.

Andrea Lee vs. Miranda Maverick; Peso Mosca.

Transmisión

TV

México: Fox Sports (preliminares).

Argentina: Fox Sports 2 (preliminares).

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes y Fubo (preliminares).

Streaming

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+ con PPV.

Horarios

Preliminares: 19:00 CDMX | 20:00 ET | 22:00 AR | 2:00 ESP (domingo).

Cartelera principal: 21:00 CDMX | 22:00 ET | 0:00 AR | 4:00 ESP (domingo).

Pelea estelar (horario aproximado): 23:15 CDMX | 0:15 ET | 2:15 AR | 6:15 ESP (domingo).