UFC Charlotte: hora, cartelera y transmisión del evento del fin de semana

El próximo sábado 13 de mayo, UFC llevará a cabo otro de sus grandes eventos de Artes Marciales Mixtas. En esta oportunidad, el espectáculo se desarrollará en Charlotte, sitio en el que habrán varias peleas más que interesantes. De hecho, en la estelar de la noche, Jairzinho Rozenstruik y Jailton Almeida se verán las caras en un combate correspondiente a la categoría de Peso Pesado.

Cabe resaltar que Jairzinho Rozenstruik, noveno en el ranking, tendrá que verse de frente con el duodécimo clasificado en la división de los Peso Pesado, Jailton Almeida. El primer mencionado arriba a este pleito tras una victoria sobre Daukaus en el UFC 282 en diciembre del año pasado. Por su parte, su rival llega con una carrera invicta dentro de la compañía con cuatro triunfos, siendo el último sobre Abdurakhimov en el UFC 283 de Brasil.

Por otro lado, en la coestelar del UFC Charlotte, chocarán los Peso Semipesado Anthony Smith y Johnny Walker. Estos dos están dentro del top ten de la categoría, por lo que buscarán acercarse de la mejor forma posible a los primeros lugares. De conseguirlo, pasarán a tener la oportunidad cercana de retar al campeón. Jamahal Hill, el rey de la categoría, defenderá en un par de meses su título ante Jiri Prochazka.

Cartelera del UFC Charlotte

Estelares

Peso Pesado: Jairzinho Rozenstruik vs. Jailton Almeida.

Peso Sempesado: Anthony Smith vs. Johnny Walker.

Peso Welter: Daniel Rodriguez vs. Ian Garry.

Peso Sempesado: Carlos Ulberg vs. Ihor Potieira.

Peso Welter: Tim Means vs. Alex Morono.

Preliminares

Peso Welter: Matt Brown vs. Court McGee.

Peso Pesado: Karl Williams vs. Chase Sherman.

Peso Gallo: Cody Stamann vs. Douglas Silva de Andrade.

Peso Ligero: Natan Levy vs. Pete Rodriguez.

Peso Mosca femenino: Ji Yeon Kim vs. Mandy Böhm.

Peso Welter: Bryan Battle vs. Gabe Green.

Peso Gallo femenino: Jessica-Rose Clark vs. Tainara Lisboa.

Horarios

Argentina: 12.30 horas.

Ecuador: 10.30 horas.

Colombia: 10.30 horas.

Perú: 10.30 horas.

Chile: 12.30 horas.

Madrid: 19.30 horas.

Ciudad de México: 11.30 horas.

Nueva York: 13.30 horas.

Transmisión

Cabe resaltar que el evento de este sábado 13 de mayo será transmitido por ESPN, Star + y UFC Fight Pass. Las estelares sólo se podrán apreciar a través de Star + y UFC Fight Pass.