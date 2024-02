UFC México: hora, TV y cartelera del espectacular evento

Tras cuatro años de ausencia, la UFC regresa a México con un evento lleno de emociones y los mejores representantes locales. Brandon Moreno dará una revancha épica a Brandon Royval, luego de su victoria por nocaut en 2020, ya que Amir Albazi, su oponente original, se lesionó. Desde la Arena CDMX, se realizará velada espectacular para los amantes de las Artes Marciales Mixtas.

Brandon Moreno (21-7-2), quien sufrió una derrota por decisión dividida ante Alexandre Pantoja en julio pasado, se enfrentará nuevamente a Brandon Royval (15-7). "El bebé asesino", a pesar de haber peleado en diciembre en Las Vegas y haber perdido contra Pantoja por decisión unánime, busca redimirse tras una racha de tres victorias consecutivas. Sin embargo, no será fácil.

Por otro lado, Yair Rodríguez (16-4), quien cayó por nocaut ante Alexander Volkanovski en julio, se prepara para enfrentar a Brian Ortega (15-3), quien no ha peleado desde 2022. Su último enfrentamiento fue justamente contra el "Pantera" y resultó en una derrota en el primer asalto por una lesión en su hombro derecho. Ahora, tendrá la oportunidad de una revancha.

La UFC ha visitado México en seis ocasiones anteriores, siendo la primera en 2014. Esta nueva visita afianza a México como el séptimo país más visitado por la compañía fuera de los Estados Unidos, detrás de Brasil, Canadá, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Australia y Japón. La CDMX se ubica como la séptima ciudad no estadounidense más visitada por la empresa, sólo superada por Río de Janeiro, São Paulo, Toronto, Montreal, Londres y Abu Dhabi.

Cartelera del UFC México

Estelares

Brandon Moreno vs. Brandon Royval; Peso Mosca.

Yair Rodríguez vs. Brian Ortega; Peso Pluma.

Daniel Zellhuber vs. Francisco Pardo; Peso Ligero.

Raúl Rosas Jr. vs. Ricky Turcios; Peso Gallo.

Yazmín Jauregui vs. Sam Hughes; Peso Paja femenino.

Manuel Torres vs. Chris Duncan; Peso Ligero.

Preliminares

Cristian Quiñonez vs. Raoni Barcelos; Peso Gallo.

Jesús Aguilar vs. Mateus Mendonca; Peso Mosca.

Edgar Chairez vs. Daniel Lacerda; Peso Mosca.

Claudio Puelles vs. Fares Ziam; Peso Ligero.

Víctor Altamirano vs. Felipe Dos Santos; Peso Mosca.

Erik Silva vs. Muhammad Naimov; Peso Pluma.

Horarios

Preliminares: 18:00 CDMX | 19:00 ET | 21:00 AR | 1:00 ESP (domingo).

Estelares: 21:00 CDMX | 22:00 ET | 0:00 AR | 4:00 ESP (domingo).

Pelea principal (horario aproximado): 23:15 CDMX | 0:15 ET | 2:15 AR | 6:15 ESP (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport 2.

Argentina: Fox Sports 2.

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Streaming

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+, Fubo.