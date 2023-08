UFC Nashville: hora, cartelera y cómo ver las peleas de este sábado 5 de agosto

En una emocionante velada de Artes Marciales Mixtas, el Bridgestone Arena de Tennessee se prepara para recibir el UFC Fight Night 225. Este será un evento espectacular, con una batalla estelar que promete ser de alto calibre: el combate entre los destacados luchadores Cory Sandhagen y Rob Font. Además, la noche tendrá un toque de representación latina, ya que el chileno Ignacio Bahamondes subirá al octágono para enfrentar a Ludovit Klein en una batalla crucial por el Peso Ligero.

Para Cory Sandhagen, esta pelea será la segunda del año después de su victoria en marzo contra el ecuatoriano Marlon Vera, en una reñida decisión dividida. Tras un difícil pasar, en el que enfrentó derrotas ante T.J. Dillashaw y Petr Yan, el estadounidense está ansioso por obtener una oportunidad significativa para demostrar su talento y habilidades en el octágono y así llegar a una contienda por el título.

Por otro lado, Rob Font llega a este combate con una nota alta, habiendo sido premiado con "la pelea de la noche" en su último triunfo contra Adrian Yanez. Con esa batalla, el mencionado logró detener la seguidilla de caídas que había enfrentado frente a José Aldo y Marlon Vera, lo que le otorga un impulso de confianza para enfrentar a Sandhagen este sábado por la noche.

La atención también se centrará en el talentoso Ignacio Bahamondes, quien ha estado dominando el octágono con un récord de 14 victorias y sólo 4 derrotas. Con tres victorias consecutivas sobre destacados oponentes como Roosevelt Roberts, Rong Zhu y Trey Ogden, el extraordinario peleador chileno llega a este combate contra Ludovit Klein con una confianza envidiable.

Cartelera del UFC Nashville

Estelares

Cory Sandhagen vs. Rob Font, Peso Pactado (140 lbs).

Jessica Andrade vs. Tatiana Suarez, Peso Paja.

Dustin Jacoby vs. Kennedy Nzechukwu, Peso Semi-Pesado.

Diego Lopes vs. Gavin Tucker, Peso Pluma.

Tanner Bosa vs. Aleksa Camur, Peso Semi-Pesado.

Ignacio Bahamondes vs. Ludovit Klein, Peso Ligero.

Preliminares

Billy Quarantillo vs. Damon Jackson, Peso Pluma.

Raoni Barcelos vs. Kyler Phillips, Peso Gallo.

Jeremiah Wells vs. Carlston Harris, Peso Wélter.

Jake Hadley vs. Cody Durden, Peso Mosca.

Ode Osbourne vs. Assu Almabaev, Peso Mosca.

Horarios

Preliminares: 16:00 CDMX | 18:00 ET | 19:00 AR | 0:00 ES (domingo)

Cartelera principal: 19:00 CDMX | 21:00 ET | 22:00 AR | 3:00 ES (domingo)

Pelea estelar (horario aproximado): 20:45 CDMX | 22:45 ET | 23:45 AR | 4:45 ES (domingo)

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.