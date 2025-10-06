La mañana de este lunes 6 de octubre, Ullum fue escenario de una jornada educativa dedicada al cuidado del medio ambiente. En el marco del programa “Ullum, energía que transforma”, alumnos de todas las escuelas del departamento presentaron sus proyectos y maquetas, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de preservar los recursos naturales.

El evento reunió más de 30 trabajos escolares que abordaron temas como el uso responsable del agua, la eficiencia energética, la reducción de la contaminación ambiental y el conocimiento de la flora, fauna y recursos naturales locales.

Publicidad

Los chicos mostraron sus ideas sobre cómo cuidar el agua, reducir el consumo energético y evitar la contaminación. (Foto: Gabriel Flores/DIARIO HUARPE)

El intendente David Domínguez explicó a DIARIO HUARPE que la iniciativa busca integrar la educación ambiental con la identidad local: “Es un proyecto ambicioso que tiene que ver con todo el medio ambiente, no solamente con el agua, sino también con la transformación de la energía. Por eso, el programa se llama ‘Energía que transforma’”, expresó el jefe comunal.

Además, destacó la participación de los establecimientos educativos: “Durante los primeros seis meses, las escuelas visitaron el Museo Interactivo de La UINA, donde recibimos críticas muy positivas. Luego, invitamos a los chicos a presentar iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Ver este resultado nos llena de orgullo”.

Publicidad

Cada escuela de Ullum elaboró propuestas sustentables para mejorar la calidad de vida en la comunidad. (Foto: Gabriel Flores/DIARIO HUARPE)

El proyecto fue desarrollado a lo largo de ocho meses de trabajo conjunto entre el municipio y las escuelas, y contó con un jurado que evaluó las propuestas. Los premios incluirán elementos necesarios para las instituciones, como equipos de sonido para sus actos escolares.

Entre los proyectos presentados, se destacaron los que mostraron cómo reutilizar recursos naturales, generar energía limpia y purificar el agua con materiales simples. Los alumnos de una escuela explicaron a este medio su iniciativa de forma entusiasta: “Nosotros hicimos un filtro de agua con algodón, arena, piedras y carbón. El algodón retiene las partículas grandes, la arena y las piedras filtran las más pequeñas, y el carbón ayuda a eliminar olores. Echamos agua sucia y al final sale limpia”, contaron.

Publicidad

Cada escuela de Ullum elaboró propuestas sustentables para mejorar la calidad de vida en la comunidad. (Foto: Gabriel Flores/DIARIO HUARPE)

Otro grupo presentó una maqueta del Dique Quebrada de Ullum: “Mostramos el embalse, el aliviadero y las montañas. Nos llevó dos días hacerlo, con ayuda de nuestros padres que pintaron muy bien las maquetas”, relataron los chicos.

Con esta exposición, Ullum reafirma su compromiso con la educación ambiental y con una nueva generación de estudiantes que aprenden, crean y enseñan a cuidar el planeta desde su propio territorio.

Niños de Ullum participaron en la muestra con proyectos que promueven hábitos responsables y sostenibles. (Foto: Gabriel Flores/DIARIO HUARPE)

