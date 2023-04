Un argentino en las estelares: cartelera y horarios del infernal UFC 287

Este sábado 8 de abril, el UFC 287 entregará uno de los mejores eventos de MMA del año. Con un argentino y otra vez un título en juego, la cartelera promete muy buena acción para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas. Peleará el platense Santiago Ponzinibbio, mientras que Alex Pereira e Israel Adesanya lo harán por el cinturón de los Peso Mediano. Sin dudas, una noche para no pestañear.

La rivalidad entre Alex Pereira e Israel Adesanya lleva más de siete años y ha recorrido dos deportes de combate, con kickboxing al comienzo y las MMA en el presente. En todas las ocasiones, el brasileño fue quien salió con el puño en alto. Ahora, el nigeriano tiene todo listo para la revancha en el UFC 287 y explicarle al mundo por qué reinó en la división hasta hace poco tiempo.

En el Miami-Dade Arena de Florida, serán trece las contiendas en total. Además de los tres mencionados antes, también se podrá apreciar del talento de luchadores como Gilbert Burns, Jorge Masvidal, Kevin Holland, Rob Font, Adrian Yanez, Raúl Rosas Jr, Michelle Waterson, Kevin Gastelum, Lupita Godínez, entre otros tantos más. Claro, los amantes de las MMA están ansiosos por lo que pueda ocurrir.

Cartelera del UFC 287

Estelares

Alex Pereira (c) vs. Israel Adesanya 2 por el título de Peso Mediano.

Gilbert Burns vs. Jorge Masvidal; Peso Wélter.

Rob Font vs. Adrian Yanez; Peso Gallo.

Kevin Holland vs. Santiago Ponzinibbio; Peso Wélter.

Raúl Rosas Jr. vs. Christian Rodríguez; Peso Gallo.

Preliminares

Kelvin Gastelum vs. Chris Curtis; Peso Mediano.

Michelle Waterson vs. Luana Pinheiro; Peso Paja.

Karl Williams vs. Chase Sherman; Peso Pesado.

Primeras preliminares

Gerald Meerschaert vs. Joe Pyfer; Peso Mediano.

Cynthia Calvillo vs. Lupita Godínez; Peso Paja.

Ignacio Bahamondes vs. Trey Ogden; Peso pactado de 160 libras.

Jaqueline Amorim vs. Sam Hughes; Peso Paja.

Shayilan Nuerdanbieke vs. Steve Garcia; Peso Pluma.

Horarios

Primeras preliminares FIGHT PASS: 16:00 CDMX | 18:00 ET | 19:00 AR | 0:00 ES (domingo 9 de abril).

Preliminares: 18:00 CDMX | 20:00 ET | 21:00 AR | 2:00 ES (domingo).

Cartelera estelar: 20:00 CDMX | 22:00 ET | 23:00 AR | 4:00 ES (domingo).

Evento principal: 22:15 CDMX | 0:15 ET | 1:15 AR | 6:15 ES (domingo).

Transmisión

Cabe resaltar que el extraordinario evento del UFC 287 se podrá apreciar a través de ESPN+ y Star+.