Una audiencia judicial en San Juan por el caso de los atrincherados del barrio Manantiales sumó este martes un giro inesperado cuando uno de los imputados confesó su participación en el robo vinculado a drogas en plena exposición ante el juez. La declaración impactó en el desarrollo de la causa y derivó en la renuncia de uno de los abogados defensores, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la audiencia.

“Nosotros hemos cometido el delito, la droga era nuestra, fuimos a buscar lo que era nuestro”, declaró Emanuel Román Núñez Romero ante la Justicia. Su testimonio generó sorpresa entre las partes y modificó el clima de la audiencia.

Román Nuñez. Foto: DIARIO HUARPE.

“Acepto que cometimos el delito, pero lo hicimos porque teníamos una asociación con este muchacho. Él nos hizo creer que habíamos perdido nuestras cosas”, agregó el imputado, al tiempo que cuestionó que la otra parte no esté siendo investigada.

Además, planteó dudas sobre la legalidad de los elementos hallados: “¿Por qué levantan cargos contra nosotros si estamos yendo a buscar droga? Ni siquiera sé si él tenía permiso para tener esa cantidad de marihuana o armas”.

La versión de otro imputado

Por su parte, Pablo Damián Flores ofreció una versión distinta y negó haber participado en el hecho. “Pasé por el barrio a comprar algo. Cuando salía, vi a un chico tirado en el piso y me asusté porque tengo una condena anterior. En vez de irme, entré a una casa para resguardarme y me encontré con todo esto. A los pocos minutos llegó la Policía y quedé encerrado ahí”, relató.

“Desde el 2020 no volví a delinquir, tengo familia y trabajo. No me gustaría volver a la cárcel por algo que no cometí”, sostuvo.

Pablo Flores. Foto: DIARIO HUARPE.

Renuncia de la defensa y cuarto intermedio

Las declaraciones generaron tensión en la audiencia y, tras estos dichos, uno de los abogados defensores decidió renunciar en plena instancia judicial. Ante esta situación, el resto de las defensas solicitó un cuarto intermedio para poder dialogar con los imputados antes de que continuaran brindando su versión de los hechos.

Rodrigo Tantén. Foto: DIARIO HUARPE.

Cómo comenzó el caso

El hecho ocurrió el pasado jueves alrededor de las 17 en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos Sur, en el departamento Rivadavia. Según la investigación, al menos seis hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio al grito de “¡La policía, abra!” y forzaron la puerta principal.

El propietario, de apellido Bernal, fue sorprendido mientras dormía y recibió un golpe con la culata de un arma. En otra habitación, su pareja protegía a tres menores de edad, mientras que un amigo de la familia también fue reducido. Antes de escapar, los atacantes efectuaron un disparo contra una pared.

Durante el asalto, sustrajeron cerca de 7 millones de pesos, plantas de cannabis sativa, teléfonos celulares y distintos objetos de valor, tras lo cual se dieron a la fuga.

Jorge Mercado. Foto: DIARIO HUARPE.

Atrincheramiento y detenciones

Luego del robo, un amplio operativo policial permitió localizar a los sospechosos en el barrio Manantiales, donde se atrincheraron en uno de los departamentos del complejo habitacional. La situación generó un fuerte despliegue de seguridad hasta lograr su detención.

Los imputados fueron identificados como Pablo Damián Flores, Emanuel Román Núñez Romero, Rodrigo Francisco Tanten, Jorge Miguel Mercado Galleguillo, Alexis Ismael Colombo y Benjamín Oscar Rosales Martínez, todos de entre 21 y 42 años. Están acusados de haber perpetrado el violento robo contra Gerardo Vives Bernal.

Alexis Colombo. Foto: DIARIO HUARPE.

La causa es llevada adelante por el juez de Garantías Guillermo Adárvez, mientras que la Fiscalía está representada por Miguel Gay, José Salinas y Nicolás Peralta. El proceso continúa en etapa de formalización y sumó un nuevo capítulo tras la confesión que marcó la jornada.

Benjamín Rosales. Foto: DIARIO HUARPE.