Un dramático episodio se vivió durante la tarde del miércoles en el departamento Chimbas, cuando un efectivo policial intervino de urgencia para asistir a un bebé de apenas un año y siete meses que presentaba aparentes signos de ahogamiento y no reaccionaba.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas mientras personal de la Motorizada N°3 realizaba recorridas preventivas por la zona de calle Benavídez y Bonduel. En ese momento, el móvil HD01, a cargo del cabo Sebastián Muñoz, fue interceptado por un hombre que se identificó como Juan Gómez.

Según informaron fuentes policiales, el hombre llevaba en brazos a su hijo menor de edad, identificado como Tomás Aballay, de un año y siete meses. Visiblemente desesperado, el padre solicitó ayuda inmediata al advertir que el pequeño aparentemente se encontraba ahogado y no respondía a estímulos.

Ante la gravedad de la situación, el efectivo policial actuó de manera inmediata y comenzó a practicar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) sobre el menor. Fueron instantes de máxima tensión, ya que el niño no reaccionaba mientras sus familiares aguardaban con preocupación la evolución de la criatura.

Tras varios segundos de asistencia, las maniobras dieron resultado y el pequeño reaccionó, recuperando signos de respuesta ante el alivio de quienes se encontraban en el lugar. Paralelamente, el uniformado solicitó la presencia de personal médico para continuar con la atención del niño.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias, correspondiente al interno N°110, a cargo de la doctora Ebba Rivatola. La profesional examinó al menor en el lugar y constató que había logrado estabilizarse tras la intervención policial.

Luego de la evaluación médica, la especialista recomendó a los progenitores trasladar al pequeño a un centro de salud para una atención más completa, debido a que presentaba un cuadro gripal que requería seguimiento y control profesional.

Gracias a la rápida reacción del cabo Muñoz y a la asistencia posterior del personal sanitario, el menor logró recuperarse de la emergencia inicial y quedó bajo observación médica.