¿Un bidet en la mochila? Conocé el invento que revoluciona la higiene

La industria de la higiene personal experimenta una transformación con la llegada de Sonny, un bidet portátil de tamaño reducido diseñado para transportarse fácilmente en carteras o mochilas.

Fabricado con materiales antibacteriales de alta durabilidad, este curioso artefacto con diseño de lujo está pensado para personas "con un estilo de vida saludable y respetuosos con el medio ambiente".

El dispositivo cuenta con un sistema eficiente que incluye dos tanques internos de 100 mililitros cada uno, capaces de administrar agua en forma de spray con dos intensidades distintas. Esta capacidad técnica permite generar chorros de entre 24 y 40 segundos, garantizando el tiempo exacto para alcanzar la limpieza deseada.

Más allá de la comodidad, el accesorio destaca por su impacto ecológico y económico al ahorrar energía y permitir la reducción de hasta 6.500 litros de agua por año. Al disminuir notablemente el gasto de papel higiénico, el usuario no solo ahorra dinero, sino que sostiene un estilo de vida sustentable. Finalmente, el equipo integra una batería de alto rendimiento que soporta hasta tres semanas de uso continuo antes de requerir una nueva carga.