El tenis argentino sigue teniendo un representante de lujo en el Masters 1000 de Roma. El marplatense Horacio Zeballos, actual número uno del mundo en la especialidad, se clasificó este jueves a las semifinales del cuadro de dobles junto a su eterno compañero, el español Marcel Granollers.

La dupla hispano-argentina mostró una versión arrolladora sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico y despachó sin atenuantes a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul con un contundente 6-2 y 6-3. Con este triunfo, Zeballos quedó como el único argentino en competencia tras la caída de Thiago Tirante en octavos del cuadro individual.

Un idilio con la capital italiana

Zeballos y Granollers conocen muy bien lo que es levantar el trofeo en tierras romanas. Ya se consagraron campeones en las ediciones de 2020 y 2024, por lo que este año buscan defender la corona y reafirmar por qué son la mejor pareja del circuito ATP.

El nivel mostrado este jueves fue una inyección de confianza de cara a lo que viene: el gran objetivo de Roland Garros, el Grand Slam que comenzará en pocos días en París.

Camino a la final

Sin mucho tiempo para el descanso, la dupla buscará este viernes el pase a la gran final. Sus rivales saldrán del duelo que protagonizan los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler frente al estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.

Con la solidez que los caracteriza y la experiencia de haber ganado todo en el circuito, el "Cebolla" mantiene encendida la ilusión argentina en uno de los torneos más tradicionales y prestigiosos del calendario mundial.