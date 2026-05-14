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Horacio Zeballos se metió en semifinales de dobles del Masters de Roma
POR REDACCIÓN
El tenis argentino sigue teniendo un representante de lujo en el Masters 1000 de Roma. El marplatense Horacio Zeballos, actual número uno del mundo en la especialidad, se clasificó este jueves a las semifinales del cuadro de dobles junto a su eterno compañero, el español Marcel Granollers.
La dupla hispano-argentina mostró una versión arrolladora sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico y despachó sin atenuantes a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul con un contundente 6-2 y 6-3. Con este triunfo, Zeballos quedó como el único argentino en competencia tras la caída de Thiago Tirante en octavos del cuadro individual.
Un idilio con la capital italiana
Zeballos y Granollers conocen muy bien lo que es levantar el trofeo en tierras romanas. Ya se consagraron campeones en las ediciones de 2020 y 2024, por lo que este año buscan defender la corona y reafirmar por qué son la mejor pareja del circuito ATP.
El nivel mostrado este jueves fue una inyección de confianza de cara a lo que viene: el gran objetivo de Roland Garros, el Grand Slam que comenzará en pocos días en París.
Camino a la final
Sin mucho tiempo para el descanso, la dupla buscará este viernes el pase a la gran final. Sus rivales saldrán del duelo que protagonizan los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler frente al estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.
Con la solidez que los caracteriza y la experiencia de haber ganado todo en el circuito, el "Cebolla" mantiene encendida la ilusión argentina en uno de los torneos más tradicionales y prestigiosos del calendario mundial.