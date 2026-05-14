El ex presidente Mauricio Macri volvió a apostar al amor. Tras su separación de Juliana Awada, oficializada a comienzos de este año, en las últimas horas trascendió que mantiene una relación con Dolores “Lola” Teuly, una mujer con la que comparte vínculos sociales desde hace más de dos décadas.

La información fue confirmada por personas cercanas al entorno de ambos. Según trascendió, la relación comenzó recientemente y todavía atraviesa sus primeras etapas. “Están comenzando una relación”, señalaron allegados a la pareja.

Lola Teuly tiene 46 años, es empresaria y actualmente está dedicada al rubro de decoración. En diciembre de 2025 lanzó Qi Rugs, un emprendimiento vinculado a la comercialización de alfombras. Además, trabajó durante varios años en el área de Ceremonial y Protocolo durante la gestión presidencial de Macri.

El vínculo entre ambos no es nuevo. Se conocen desde hace más de 25 años y siempre compartieron espacios sociales cercanos. El reencuentro que habría dado inicio a la relación ocurrió en marzo, durante un evento realizado en Costanera Norte organizado por el relacionista público Leo Mateu.

Desde entonces, comenzaron las conversaciones y encuentros privados. Según indicaron desde el entorno del ex mandatario, no conviven ni realizaron viajes juntos, aunque la relación avanzó en las últimas semanas.

Teuly mantiene un perfil bajo en redes sociales y en la vida pública. Tiene tres hijos y viene de dos relaciones formales anteriores. En paralelo, Macri tuvo tres matrimonios: con Ivonne Bordeu, Bettina Menditeguy y Juliana Awada. Además, mantuvo una relación con Malala Groba entre 2005 y 2009.

Actualmente, el ex presidente divide su agenda entre actividades políticas, compromisos personales y viajes al exterior. En las últimas horas regresó al país tras permanecer en España, Egipto y México.