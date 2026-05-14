Personal de la Unidad Rural N°4 y de la División Policía Rural realizó dos procedimientos en el departamento Pocito, donde se incautaron armas de fuego, estupefacientes y fauna silvestre.

El primer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Mendoza Vieja, en Villa Pons, Carpintería, con intervención del Juzgado de Faltas y Convivencia. En el lugar fue entrevistado un hombre de 32 años, identificado como Nievas.

Durante el operativo se secuestraron tres benteveos en jaulas, una jaula vacía, cuchillos de distintas medidas y dos rifles de aire comprimido.

Además, intervino personal de Drogas Ilegales, que incautó 2 kilos de flores de cannabis y 2 kilos de hojas, junto a elementos utilizados para su fraccionamiento y comercialización, como balanzas, pipas y papel para armado.

Por disposición judicial, el hombre quedó vinculado a la Unidad Fiscal Federal de San Juan y fue detenido tras la intervención de la UFI Flagrancia. También se secuestraron seis armas de fuego, entre ellas cinco largas y un revólver, además de municiones de distintos calibres.

En un segundo allanamiento, realizado en calle 8 entre Lemos y Mendoza, los efectivos hallaron animales silvestres: dos llamas, un guanaco y dos ciervos.

En el lugar se encontraba un hombre de 48 años, identificado como Narváez, quien no contaba con habilitación para la tenencia de fauna. Por disposición del Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito, los animales quedaron bajo depósito judicial hasta su traslado correspondiente.