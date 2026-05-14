Jueves 14 de Mayo
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Economía > Datos del Indec

Una familia necesitó $1.469.767,89 para no ser pobre en abril

Según datos oficiales, la canasta básica total tuvo la menor variación de los últimos siete meses. En abril, una familia tipo necesitó $1.469.767,89 para no caer bajo la línea de pobreza. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La canasta básica marcó su menor suba en siete meses.

La canasta básica registró en abril su menor suba en siete meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato estuvo en línea con la desaceleración general de los precios medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El organismo detalló que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó $1.469.767,89 para no ser considerada pobre durante el cuarto mes del año.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, también mostró una baja en su ritmo de aumento. Pasó del 2,2% al 1,1% en abril, en un contexto de mayor estabilidad en los precios de la carne.

De acuerdo con el informe oficial, una familia tipo requirió $665.053,35 para no caer en la indigencia.

La desaceleración de ambas canastas se dio en paralelo con una menor variación del nivel general de precios, lo que impactó en los valores de los bienes y servicios esenciales que conforman la medición.

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