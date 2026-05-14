La canasta básica registró en abril su menor suba en siete meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato estuvo en línea con la desaceleración general de los precios medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El organismo detalló que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó $1.469.767,89 para no ser considerada pobre durante el cuarto mes del año.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, también mostró una baja en su ritmo de aumento. Pasó del 2,2% al 1,1% en abril, en un contexto de mayor estabilidad en los precios de la carne.

De acuerdo con el informe oficial, una familia tipo requirió $665.053,35 para no caer en la indigencia.

La desaceleración de ambas canastas se dio en paralelo con una menor variación del nivel general de precios, lo que impactó en los valores de los bienes y servicios esenciales que conforman la medición.