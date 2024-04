La Obra Social Provincia anunció a principios de marzo un nuevo sistema para evitar el cobro de plus en sus afiliados y como contraprestación los médicos que no lo hagan tendrán actualizaciones periódicas de las prácticas, mientras que los otros no. Con esta premisa es que ya detectaron a 500 profesionales que le cobraron un extra a los afiliados y por esto es que se les quitará los beneficios de la actualización periódica.

El interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, contó que “aún estamos recolectando toda la información para tener el primer informe completo de cuántos médicos quedaron excluidos del padrón de fidelizados, pero al menos 500 profesionales ya fueron informados que no seguirán en este padrón”.

Publicidad

Las implicancias de que un profesional deje de ser parte del padrón de fidelizados es que dejará de cobrar de parte de la OSP el monto actualizado de la práctica y se pierden de los aumentos periódicos de la misma que está en el orden de los $8.000. Es decir, pasan a cobrar la base de enero de este año que en promedio recibían $3.000 por consulta y deberán compensar la diferencia con el cobro de plus a los afiliados de la OSP.

Fasoli indicó que “la gran mayoría de los profesionales que fueron expulsados del padrón se dio luego de que los afiliados pidieran el reintegro del plus que les cobraron por la consulta. Cumplimos con el reintegro y luego informamos al profesional que deja de pertenecer al padrón de fidelizados, por lo tanto, deberá cobrar sólo $3.000 por la consulta”. El interventor aclaró que hubo un grupo reducido de profesionales que desearon no pertenecer al padrón para poder seguir cobrando plus a los afiliados.

La OSP puso a disposición una herramienta para que recibir denuncias del cobro de plus de profesionales de manera anónima y confidencial para que de este modo haya más personas denunciando esta práctica que hace décadas existe, a pesar de ser ilegal. Para utilizarlo hay que acceder a la web del organismo.

La aplicación de este nuevo sistema no sólo implica que el profesional pierda dinero a la hora de cobrar la prestación por parte de la Obra Social Provincia, sino que también el impacto podría darse en el volumen de afiliados que pueda recibir. Es que esto podría darse cuando los afiliados se familiaricen con el padrón de fidelizados y no fidelizados para controlar cuál le cobra por fuera de la cobertura que les corresponde y, por lo tanto, perder pacientes debido a esto.

Publicidad

La intención es que en un plazo de cinco meses se complete el padrón de fidelizados y no fidelizados en todas las prácticas médicas extendiéndose a internaciones y prácticas complejas para que se cumplan todos los protocolos correctamente y el afiliado pueda tener el servicio de calidad que merece. Incluso le pusieron plazo, ya que afirmaron que en cinco meses estarán todos incluidos en la diferenciación de fidelizados con no fidelizados.

Dato

A los médicos que dejan de cobrar plus la OSP les paga la práctica a $8.000 y con actualización periódica, los que no cobran $3.000 por práctica.