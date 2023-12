Jorge Deiana, exdirector del Noveno distrito de Vialidad Nacional, es el nuevo secretario de Gobierno del municipio de Albardón, comandado por Juan Carlos Abarca. Cabe destacar que el funcionario pidió licencia sin goce de haberes en el organismo nacional por un “vaciamiento” del mismo, debido a las medidas que quiere aplicar en la obra pública el gobierno de Javier Milei.

Deiana decidió apartarse de Vialidad Nacional y pasar a formar parte del gobierno de Abarca en Albardón. En este contexto, es el nuevo secretario de Gobierno del municipio. Deiana indicó que eligió trabajar en un lugar donde "el Estado no sea una molestia", sino que se utilice como una herramienta para llegar a satisfacer las necesidades de más gente.

Publicidad

En su puesto, se ocupará de la asistencia a Abarca, en lo que corresponde a la planificación y ejecución en el gobierno municipal. Sobre todo, en este difícil contexto económico, donde el municipio será el principal aro de contención de las necesidades sociales.

El exdirector de Vialidad Nacional planteó a DIARIO HUARPE que dejó el organismo porque no tuvo más respuestas de los funcionarios nacionales y notó que había un vaciamiento del mismo. Por esto, dijo que no está de acuerdo con ser “cómplice” de las nuevas políticas que quiere instaurar el gobierno nacional.

“Llega un momento en el que uno decide dar un paso al costado, por no estar de acuerdo con el vaciamiento del Estado. Yo sigo siendo empleado de planta permanente de Vialidad Nacional, pero no me parecía continuar al frente de un organismo que no va a cumplir ninguna función. Esto es lo que querían”, dijo el nuevo secretario de Gobierno.