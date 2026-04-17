Un nuevo capítulo judicial sacude a la Asociación del Fútbol Argentino tras el pedido de detención contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras irregulares vinculadas a millonarios movimientos de dinero.

La solicitud fue realizada por un fiscal de Santiago del Estero, que busca avanzar con medidas más severas contra los principales dirigentes del fútbol argentino, en un expediente que se suma a otras investigaciones en curso.

El caso se da en un contexto delicado para la conducción de la AFA, ya que tanto Tapia como Toviggino ya se encuentran procesados por la Justicia en una causa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos.

En ese expediente, se los acusa de haber retenido fondos correspondientes a impuestos y cargas sociales sin depositarlos en tiempo y forma, lo que derivó en embargos millonarios y restricciones judiciales.

Además, la fiscalía ya había pedido agravar las imputaciones al considerar que la maniobra podría ser más amplia e incluir otros ingresos, como los vinculados a la publicidad de los torneos.

En paralelo, existen otras líneas de investigación que analizan movimientos financieros, posibles desvíos de fondos y hasta transferencias al exterior, lo que incrementa la presión judicial sobre la cúpula dirigencial.

El pedido de detención profundiza la crisis institucional dentro de la AFA, que en los últimos meses quedó envuelta en múltiples escándalos y disputas judiciales que ponen en duda la continuidad de sus principales autoridades.

Por el momento, la situación deberá ser evaluada por la Justicia, que definirá si hace lugar a la solicitud del fiscal y avanza con medidas restrictivas contra los dirigentes en una de las causas más sensibles que enfrenta el fútbol argentino.