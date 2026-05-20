En un procedimiento de rutina realizado durante la madrugada de este miércoles, personal del Cuerpo Especial de Vigilancia logró la aprehensión de dos personas en las inmediaciones de calle O’Higgins y Estados Unidos, en pleno microcentro de la Ciudad de San Juan. El operativo terminó con el descubrimiento de que uno de los sospechosos tenía un pedido de captura vigente.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cerca de las 02:10 horas, cuando los efectivos interceptaron a un hombre identificado como Castro (30), con domicilio en Santa Lucía, y a una mujer de apellido Torres (34), oriunda del departamento Chimbas. Según informaron fuentes policiales, al momento de ser entrevistados, ambos sujetos se tornaron agresivos, profirieron insultos contra los uniformados y se negaron rotundamente a aportar sus datos filiatorios.

Ante la actitud hostil y la presunta infracción a la Ley 941-R, la pareja fue trasladada a la sede policial. Fue en ese momento donde los agentes, mediante el sistema de antecedentes, constataron que sobre Castro pesaba un pedido de captura con rebeldía dispuesta por el Tercer Juzgado de Faltas, vinculado a infracciones previas.

Además de la situación judicial del hombre, durante el palpado de seguridad correspondiente, los efectivos le secuestraron un arma blanca de fabricación casera (tipo "punta") que llevaba oculta entre sus prendas de vestir y cuya tenencia no pudo justificar. Al hombre también se le labró una infracción por aportar datos falsos al inicio del procedimiento.

Ambos quedaron vinculados a un expediente contravencional por infringir diversos artículos de la ley vigente, con intervención directa del Juzgado de Faltas en turno, mientras que Castro permanece alojado en los calabozos a la espera de su resolución judicial.