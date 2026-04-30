Un hombre murió electrocutado durante una celebración en India tras tocar un cable eléctrico con una bandera metálica, en un hecho que generó conmoción y se viralizó rápidamente en redes sociales.

La tragedia ocurrió mientras la víctima participaba de un festejo arriba de un colectivo sin techo que recorría una zona del país. En ese contexto, al levantar la bandera, hizo contacto con un cable de alta tensión y recibió una descarga eléctrica que resultó fatal. (

El momento quedó registrado desde distintos ángulos por personas que estaban presentes en la celebración, lo que contribuyó a la rápida difusión del video en redes sociales y medios de comunicación.

Según se pudo reconstruir, el objeto metálico de la bandera actuó como conductor de electricidad, provocando la descarga inmediata al entrar en contacto con el cable.

El episodio volvió a poner en foco los riesgos de manipular objetos metálicos cerca de tendidos eléctricos, especialmente en contextos de aglomeraciones o celebraciones donde no se toman las precauciones necesarias.

El caso generó impacto tanto por la forma en que ocurrió como por la difusión de las imágenes, que muestran cómo un festejo terminó en tragedia en cuestión de segundos.