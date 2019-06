Un jardín le negó el ingreso a una mamá cuando festejaban el Día del Padre

El pasado fin de semana se celebró el Día del Padre en todo el país, en ese marco en algunos establecimientos educativos de la provincia realizaron algunos actos para conmemorar esta fecha. Todo se desarrollaba con normalidad, hasta que una mamá sufrió una situación bastante llamativa.

Según cuenta en su relato cuando fue al jardín donde asiste su hija, las docentes les negaron el ingreso ya que solo permitían el paso de los varones que eran padres. Esto sucedió en un establecimiento del departamento de Chimbas.

"Me tuve que comer el abuso y el maltrato de la directora y de las maestras que me dijeron que no podíamos participar porque no había papá", dijo la mujer en el video.