Un violento robo tuvo lugar en la tarde-noche del domingo en el departamento Caucete, cuando un joven de 16 años fue atacado por tres delincuentes en una plaza del barrio Felipe Cobas, sector dos. Los agresores lo golpearon y le sustrajeron una bicicleta rodado 29 marca Venzo, de color verde agua con letras grises y detalles en naranja.

El hecho ocurrió en zonda aledaña del playón deportivo “La Juve”. Según relató César Castro, padre del adolescente, su hijo se encontraba en la plazoleta junto a un amigo cuando los tres atacantes aparecieron de manera sorpresiva. “Lo agarraron entre los tres, uno le quitó la bicicleta y otro lo golpeó. Fue todo muy rápido”, contó Castro a DIARIO HUARPE.

El menor sufrió varios golpes, aunque no debió ser hospitalizado. Tras el asalto, la familia radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 9ª, desde donde ya se inició la búsqueda de los tres hombres involucrados.

Castro lamentó el ataque y explicó que su hijo utilizaba la bicicleta para ir a la escuela técnica E.P.E.T. N° 1 de Caucete, donde cursa en doble turno. “Va a la mañana y vuelve al mediodía, y otra vez a la tarde. Hace cuatro viajes en esa bici por día al menos, la usa para todo”, expresó con indignación.

Hasta el momento, la bicicleta robada no fue encontrada. La Policía continúa con las tareas de investigación para identificar a los autores del hecho y recuperar el rodado sustraído.