El futbolista de Colón de Santa Fe, Ignacio Lago, protagonizó un hecho inédito en el fútbol argentino al presentar públicamente a su novio durante una entrevista televisiva, en un gesto que rompe con años de silencio en el deporte.

El momento ocurrió en el programa “Sangre y Luto”, donde el delantero recibió un video sorpresa de su pareja, quien le dedicó un mensaje cargado de afecto y reconocimiento, lo que generó emoción tanto en el jugador como en los presentes en el estudio.

Visiblemente conmovido, Lago habló con naturalidad sobre su relación y expresó: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol”, dejando una de las frases más resonantes del episodio.

Con este gesto, el delantero se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en actividad en hacer pública una relación con otro hombre, marcando un precedente en un ámbito históricamente atravesado por prejuicios y estigmas.

La repercusión fue inmediata en redes sociales y medios de todo el país, donde su historia fue destacada como un avance en materia de visibilización y diversidad dentro del deporte profesional.

Más allá del impacto mediático, el caso abre un nuevo debate sobre la inclusión en el fútbol argentino, un ámbito donde hasta ahora la orientación sexual de los jugadores rara vez se hacía pública, pese a que existían antecedentes en otros países.