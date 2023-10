Un jugador de NFL hizo sparring con el campeón de UFC Sean Strickland y así le fue

El ala defensiva de los Raiders de Las Vegas, Maxx Crosby, no es ajeno a ser visto en eventos de UFC. Antes de esta temporada de la NFL, el mencionado quería ponerse a prueba de nuevas maneras. Fue por ello que decidió enfrentarse al actual campeón de Peso Mediano, Sean Strickland. Ambos hicieron sparring en la jaula y, de acuerdo con sus declaraciones a The Pat McAfee Show, no le fue bien.

"Cada año trato de encontrar cosas nuevas en la temporada baja en las que mejorar. Sean Strickland, ahora es el campeón de peso mediano UFC, hicimos tres rondas de sparring y nos golpeamos mutuamente, simplemente probándome a mí mismo de diferentes maneras. No me estoy preguntando: 'Oh, ¿voy a estar bien sobreviviendo situaciones?' No, voy a entrar 10 dedos del pie y veré cómo va", partió diciendo Crosby.

Además, Maxx destacó: "De eso se trató toda mi temporada baja; simplemente prueba cosas nuevas y siéntete incómodo. Strickland y yo hemos sido niños durante mucho tiempo. Cuando él entró por primera vez en UFC, yo era un fanático. Lo había visto pelear un par de veces, estaba en el octágono hablando mierda mientras peleaba y yo decía: '¿Quién es este tipo?' Tuvimos una relación durante años y, de repente, él sigue ganando, ganando, ganando, y ahora está peleando con Izzy por el título".

Strickland lo superó

"NFL Films llama y dice: 'Oye, queremos ver detrás de escena cómo entrenas, ¿tienes a alguien con quien puedas entrenar?' Yo digo: 'Bueno, conozco a Sean Strickland y es mi amigo, pero es conocido por ser un horrible compañero de entrenamiento porque entra allí y trata de noquear a la gente'. Él dice: 'Oh, apuesto a que apareceré'. Hacemos todo esto, tenemos todo un equipo de cámara allí, sin portavoz, sin casco, nada. Hicimos tres rondas de tres minutos y estábamos golpeando", expuso el jugador de NFL.

Para cerrar, Maxx Crosby adelantó: "Mi nariz estuvo destrozada durante dos semanas seguidas, pero nos estábamos rompiendo. Tengo todo el metraje y todo. Fue una verdadera pelea, estábamos ahí afuera balanceándonos. Obviamente él me superó, es un campeón mundial de UFC. Definitivamente conseguí algunos ganchos de control, lo diré, y el hecho de que conseguí algunos, le hice un pequeño corte en el labio, estaba orgulloso de ello. Ese tipo es un maníaco".