Un médico afirmó que el 30% tiene ansiedad por problemas intestinales

El médico gastroenterólogo Facundo Pereyra advirtió que alrededor del 30% de la población presenta ansiedad relacionada con problemas intestinales. El especialista explicó la relación entre el sistema digestivo y la salud mental.

Según detalló el especialista, síntomas como ansiedad, insomnio, tristeza o “neblina mental” pueden tener su origen en el intestino. En ese sentido, señaló que este órgano cumple una función clave como filtro del organismo, y que cuando se ve alterado por factores como el estrés, la alimentación o el uso de medicamentos, puede generar efectos en el cerebro.

Pereyra explicó que el intestino está vinculado con la producción de serotonina, una sustancia asociada al bienestar. Indicó que una microbiota equilibrada favorece su generación, mientras que los desequilibrios digestivos pueden influir en el estado de ánimo.

En este marco, el médico describió un método denominado “reseteo intestinal”, que consiste en una dieta específica durante siete días con el objetivo de reducir la inflamación y evaluar la respuesta del organismo. Según indicó, luego de ese período se reincorporan alimentos de manera progresiva para identificar posibles intolerancias.

Además, el especialista señaló que un porcentaje de la población presenta adicción al consumo de azúcar y harinas, lo que también puede impactar en el sistema digestivo y en el bienestar general. En esos casos, recomendó una reducción gradual para evitar síntomas de abstinencia.

Por último, remarcó que cualquier cambio en la alimentación o tratamiento debe ser supervisado por profesionales de la salud, especialmente en personas con condiciones preexistentes.