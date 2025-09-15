En un operativo de control de tránsito, la Policía Caminera secuestró una motocicleta robada que era conducida por un menor de edad en Caucete. El procedimiento ocurrió en la intersección de calles Belgrano y Mendoza, donde los efectivos entrevistaron al conductor para constatar la documentación del rodado.

El adolescente presentó una cédula con dominio 561IZQ que llamó la atención de los uniformados, ya que carecía de las medidas de seguridad habituales y se presumía apócrifa. Ante esa situación, se verificaron los números grabados en el rodado y se detectó que el motor presentaba adulteraciones.

La revisión confirmó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto ocurrido en 2022. Frente a este hallazgo, la unidad coordinadora dio intervención inmediata al magistrado Jorge Rodríguez Jorge, del Segundo Juzgado de Menores, quien quedó a cargo de la causa.

El procedimiento derivó en el secuestro del vehículo y en el inicio de las actuaciones correspondientes para esclarecer la responsabilidad penal del adolescente.