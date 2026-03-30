Un violento temporal azotó el sur de Santa Fe y dejó un saldo trágico de al menos una persona muerta, además de varios heridos, graves destrozos materiales y complicaciones en rutas y servicios básicos.

El fenómeno ocurrió durante la madrugada del sábado en la localidad de Bombal, donde un evento descripto por bomberos como una “cola de tornado” arrasó con viviendas, infraestructura y espacios públicos en cuestión de minutos.

Como consecuencia del temporal, se registraron voladuras de techos, caída masiva de árboles, destrucción de silos y galpones, además del colapso total del sistema eléctrico. Las ráfagas habrían superado los 150 kilómetros por hora, generando daños de gran magnitud en distintas localidades de la región.

La víctima fatal habría sufrido un infarto en medio del episodio, aparentemente tras el impacto emocional que le provocó la destrucción causada por el viento en la vivienda de un familiar. Pese a la asistencia de los servicios de emergencia, no pudieron reanimarlo.

Además, varias personas resultaron heridas y decenas de familias sufrieron daños en sus hogares. Equipos de bomberos y personal de emergencia trabajaron intensamente para asistir a los afectados, despejar calles y rutas, y restablecer los servicios básicos.

El temporal también impactó fuertemente en la infraestructura productiva de la zona, con plantas de acopio, cooperativas y establecimientos industriales severamente dañados, lo que generará pérdidas económicas significativas.

En rutas de la región, la situación fue crítica: se registraron cortes y accidentes, incluso con camiones volcados por el viento, lo que obligó a restringir la circulación en varios tramos.

Las autoridades locales advirtieron sobre el riesgo que representaban los cables caídos y los árboles en la vía pública, y pidieron a los vecinos permanecer en sus casas mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

El fenómeno sorprendió a la población por su intensidad, ya que solo había alertas leves previas, y dejó a la comunidad conmocionada por la magnitud de los daños en una tormenta que duró apenas unos minutos pero tuvo consecuencias devastadoras.