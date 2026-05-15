Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales volverán a aumentar en junio luego de que el Indec difundiera el dato de inflación correspondiente a abril. Con el nuevo esquema de movilidad implementado por el Gobierno nacional, los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor.

La inflación de abril fue del 4,1%, por lo que ese será el porcentaje de incremento que se aplicará sobre jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y demás prestaciones administradas por la Anses durante junio.

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $331.170, mientras que la jubilación máxima superará los $2,2 millones. En paralelo, la AUH ascenderá a $115.072 por hijo, aunque como ocurre habitualmente la ANSES retendrá el 20% hasta la presentación de la Libreta de controles sanitarios y escolaridad.

También aumentarán las asignaciones familiares para trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de otras prestaciones sociales. La actualización alcanza además a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), que se ajustan automáticamente bajo el mismo mecanismo.

El nuevo sistema de movilidad mensual comenzó a regir tras el decreto firmado por el presidente Javier Milei en 2024, luego de la suspensión de la fórmula anterior. Desde entonces, las prestaciones se actualizan tomando como referencia el índice de inflación informado por el Indec con dos meses de rezago.

A pesar de los incrementos mensuales, distintos sectores de jubilados y especialistas previsionales sostienen que los haberes continúan rezagados frente al costo de vida y advierten que gran parte de los adultos mayores sigue por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, el Gobierno mantiene el pago de bonos extraordinarios para los ingresos más bajos, aunque todavía no confirmó el monto que se otorgará en junio.

La actualización impactará en millones de beneficiarios de todo el país y volverá a reflejar la evolución inflacionaria de los últimos meses, en un contexto donde la desaceleración de precios sigue siendo uno de los principales objetivos económicos del Gobierno nacional.