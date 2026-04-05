El caso de Agostina Páez volvió a generar repercusión internacional luego de que se viralizara un video en el que su padre realiza gestos racistas, lo que provocó un fuerte malestar en Brasil y reavivó la indignación por el episodio original ocurrido en Río de Janeiro.

En las imágenes, el hombre imita gestos asociados a insultos raciales, similares a los que derivaron en la detención de su hija en ese país. El video circuló rápidamente en redes sociales y fue ampliamente repudiado, especialmente en Brasil, donde este tipo de conductas está penalizado con severidad.

El episodio se da en un contexto sensible: la joven argentina había sido acusada de injuria racial tras protagonizar un hecho en un bar, donde, según la denuncia, realizó insultos y gestos discriminatorios hacia trabajadores del lugar. Ese caso generó una fuerte reacción social y judicial en el país vecino.

La difusión del nuevo video volvió a poner el foco en la familia y amplificó el rechazo público, ya que muchos usuarios señalaron la repetición de conductas que habían sido ampliamente condenadas semanas atrás.

Además, el hecho reavivó el debate sobre el racismo y las diferencias legales entre países, teniendo en cuenta que en Brasil este tipo de acciones puede implicar penas de prisión, mientras que en Argentina no cuenta con sanciones penales equivalentes.

En medio de la polémica, la propia Agostina Páez tomó distancia del accionar de su padre y expresó su repudio, mientras la causa judicial en Brasil continúa en curso y bajo seguimiento de las autoridades.