La Policía de San Juan logró esclarecer un robo ocurrido en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, donde fueron detenidas tres personas y se recuperaron todos los efectos sustraídos, tras una serie de allanamientos y medidas judiciales coordinadas por la Comisaría Décima.

Los efectos sustraídos fueron recuperados en su totalidad. (Gentileza Policía de San Juan)

Los detenidos fueron identificados como Bustos Quiroga, de 21 años; Ortiz Paredes, de 18; y Castro, de 39 años, todos con domicilio en la provincia de San Juan. Durante los procedimientos, los efectivos policiales lograron secuestrar reflectores, una máquina de soldar, un bolso, un prolongador eléctrico, luces de emergencia, prendas de vestir y otros elementos, que habían sido robados del establecimiento educativo.

La investigación se desarrolló bajo la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que dispuso las medidas necesarias para avanzar en la causa y dar con los responsables del hecho. Según se informó, el trabajo articulado entre la policía y la Justicia permitió recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y serán restituidos a la institución educativa, mientras que los detenidos permanecen vinculados a la causa, a la espera de las resoluciones judiciales correspondientes.