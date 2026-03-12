La goleada de Paris Saint‑Germain sobre Chelsea FC dejó una de las series más abiertas de los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Luis Enrique se impuso 5 a 2 en el partido de ida y sacó ventaja de cara al encuentro de vuelta.

El marcador se abrió a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Bradley Barcola aprovechó una jugada ofensiva para poner en ventaja al conjunto parisino. Sin embargo, la respuesta llegó a los 27 minutos con el empate de Malo Gusto para el equipo inglés.

Antes del cierre del primer tiempo, el PSG volvió a adelantarse en el marcador. A los 39 minutos, Ousmane Dembélé convirtió el 2-1 que le permitió al equipo local irse al descanso con ventaja.

En el inicio del complemento, el partido volvió a igualarse. A los 11 minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández marcó para el Chelsea y dejó el resultado 2-2.

El equipo francés recuperó el control del partido con el correr de los minutos. A los 28 del segundo tiempo, Vitinha anotó el 3-2 que volvió a inclinar el resultado a favor del PSG.

Sobre el cierre del encuentro apareció Khvicha Kvaratskhelia, que convirtió a los 40 y a los 48 minutos del segundo tiempo para sellar la goleada 5 a 2.

Las estadísticas reflejaron el dominio del conjunto parisino durante gran parte del partido. El PSG terminó con el 59% de posesión de la pelota, registró 10 remates al arco y completó 537 pases correctos. Chelsea, en tanto, tuvo el 41% de la posesión, nueve tiros al arco y 337 pases acertados.

El partido de vuelta de esta serie de octavos de final se jugará el próximo martes 17 de marzo en el Stamford Bridge, donde el Chelsea buscará revertir la desventaja para avanzar a la siguiente ronda del torneo europeo.