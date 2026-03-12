Real Madrid dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Champions League con una goleada por 3 a 0 sobre Manchester City en el Santiago Bernabéu, impulsado por una actuación histórica del uruguayo Federico Valverde, autor de los tres goles del encuentro.

El conjunto español dominó a un City irreconocible y resolvió el partido en el primer tiempo. Sin el lesionado Kylian Mbappé, el protagonismo quedó en manos de Valverde, capitán del equipo, quien anotó un hat-trick en apenas 22 minutos.

El primero nació tras un saque largo de Thibaut Courtois: el mediocampista ganó en velocidad, superó a Ederson y definió con el arco libre. Siete minutos después amplió la ventaja con un zurdazo cruzado dentro del área, mientras que el tercero llegó tras un sombrero al arquero brasileño y una definición de gran calidad.

En el complemento, Manchester City intentó reaccionar pero chocó con la solidez del equipo de Álvaro Arbeloa. Ederson evitó una goleada mayor al atajar un penal a Vinicius Junior, infracción que el propio arquero había cometido.

El 3-0 no liquida la serie, aunque deja al Madrid con una ventaja muy importante de cara a la revancha en el Etihad Stadium.

PSG sacó una amplia ventaja en los octavos de final de la Champions League tras vencer 5-2 a Chelsea en París, mientras que Bodo Glimt sorprendió con un contundente 3-0 ante Sporting de Lisboa y también quedó bien posicionado de cara a la revancha.

En el Parque de los Príncipes, el conjunto francés abrió la cuenta a los 10 minutos con Bradley Barcola tras una jugada aérea que inició Ousmane Dembélé.

Chelsea reaccionó antes de la media hora con un gol de Malo Gusto luego de una gran habilitación de Enzo Fernández, aunque PSG recuperó la ventaja antes del descanso gracias a Dembélé.

En el complemento, el equipo parisino aprovechó los espacios y amplió la diferencia hasta cerrar una goleada que deja la serie muy encaminada.

En Noruega, Bodo Glimt confirmó su gran momento y derrotó 3-0 a Sporting. Sondre Fet marcó de penal y Ole Didrik Blomberg amplió antes del entretiempo.

En el tramo final, Kasper Hogh selló el resultado tras un centro de Jens Petter Hauge y dejó a los nórdicos cerca de otra sorpresa europea.