Un satélite de la NASA protagonizó un regreso accidentado a la Tierra luego de reingresar a la atmósfera sin control tras más de una década en órbita. Se trata de la sonda Van Allen Probe A, una nave científica que había sido lanzada en 2012 para estudiar los cinturones de radiación que rodean el planeta.

El dispositivo, de aproximadamente 600 kilos, completó casi 14 años en el espacio antes de iniciar su descenso final. Durante su reentrada, la mayor parte de la estructura se desintegró por el intenso calor generado por la fricción con la atmósfera, aunque los especialistas no descartaron que algunos fragmentos pudieran sobrevivir y caer a la superficie.

La NASA explicó que se trató de una reentrada incontrolada, lo que significa que no fue posible dirigir con precisión el punto de caída del satélite. Por ese motivo, el momento y el lugar exacto del descenso solo pudieron estimarse horas antes del evento mediante el seguimiento de su órbita.

A pesar de la espectacularidad del fenómeno, la agencia espacial aseguró que el peligro para las personas fue extremadamente bajo. Según los cálculos oficiales, la probabilidad de que un fragmento cause daños a alguien es de 1 entre 4.200, una cifra considerada muy pequeña en este tipo de reingresos espaciales.

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La misión Van Allen había sido diseñada para investigar los cinturones de radiación de la Tierra, zonas del espacio donde partículas cargadas quedan atrapadas por el campo magnético del planeta. Durante su vida útil, la nave permitió obtener información clave sobre el comportamiento de estas regiones y su impacto en satélites y misiones espaciales.

El episodio vuelve a poner el foco en el problema de la basura espacial y en los desafíos que enfrentan las agencias para gestionar satélites fuera de servicio que, tarde o temprano, terminan regresando a la atmósfera terrestre.